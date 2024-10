Renato Tapia habló sobre el presente de la Selección Peruana

Luego, Renato Tapia agregó lo siguiente: "No soy el único jugador de selección que se ha lesionado. Las fechas triples nos han pasado factura a todos. Uno lo quiere jugar todo, pero necesitaba descansar. Lo aproveché en esas semanas que tuve de recuperación y pude pensar en otras cosas que no son fútbol. Me siento muy bien, ese pequeño descanso me vino muy bien. Físicamente he recuperado muchísimo".