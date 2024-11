Ricardo Gareca reveló cómo se enteró que Pablo Escobar quiso atentar contra su vida

Al respecto Ricardo Gareca en ESPN se refirió como se enteró de esta terrible confesión, y es que el 'Tigre' no usa redes sociales. “Me enteré con el tiempo porque lo dijo Popeye, un sicario de la época de Pablo Escobar. Me llegó una información a mí, porque yo no tengo redes sociales, a través de WhatsApp, sobre un comentario suyo que decía que me tenía en el listado”.