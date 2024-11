México vs. Chile EN VIVO: no te pierdas el partido internacional

Ver México vs Chile . Las eliminatorias para Qatar 2022 están ingresando en su etapa decisiva y 'el tri' y 'la roja' buscan prepararse para las últimas jornadas con un amistoso internacional en el Estadio Q2 en Austin, Texas, en Estados Unidos.

Como se recuerda, 'La roja' de Martín Lasarte no pasa por sus mejores momentos, y es que no solo no sumó puntos en la última jornada doble de las eliminatorias, sino que se encuentran fuera de la zona de clasificación a Qatar 2022.