New York City y los hinchas agradecen a Alexander Callens por el título de la MLS

Alexander Callens fue el encargado de ejecutar el último penal en la final ante Portland. El defensor de la Selección Peruana no dudó y con un fuerte disparo convirtió el tanto que le dio el título de la MLS a New York City .

Mediante sus redes sociales, New York City se sumó a los saludos y agradeció a Alexander Callens por anotar el tanto del título.

"¡CALLENS GANA LA COPA MLS PARA LA CIUDAD!", escribió New York City en sus redes sociales. Los hinchas ciudadanos no se quedaron atrás y agradecieron a Alexander por su esfuerzo y no fallar el penal decisivo.