Catriel Cabellos la joven promesa que jugó en la Sub 15 de Perú y ahora se luce en las menores de Racing

Desde muy pequeño, gracias a su padre, Catriel tuvo presente las costumbres peruanas. Es por ello que jamás dudo en representar a 'La Bicolor' apenas recibió el llamado del profesor Texeira. "El profe Edgar me invitó a participar de microciclos en la Videna. Yo jamás dudé. Vivo con mi papá y él siempre me inculcó todo acerca del Perú. Me siento un peruano más", declaró Catriel a Líbero.