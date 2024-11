Xavi sobre los jóvenes del Barca: "Esta generación es mejor que la de Busquets, Pedro"

Barcelona sufrió para superar 3-2 al Elche en el Camp Nou. Los azulgranas necesitaban sumar los tres puntos para no complicarse en la tabla de posiciones de LaLiga de España.

"Estoy encantado con el equipo. Para crecer hay que sufrir y recuperar el modelo, que habíamos perdido, y es algo que nos sorprende muchísimo. Esta generación es incluso mejor que la de Busquets, Pedro… si no he puesto más del filial es porque la norma no lo permite", indicó Xavi a los medios de prensa.