Inter venció a la Roma y estampó su nombre en la semifinal de la Copa Italia 2022

AS Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibañez, Karsdorp, Sergio, Veretout, Mkhitaryan, Viña, Zaniolo, Abraham. DT.: José Maurinho.

Inter de Milán llega bajoneado tras perder el clásico ante AC Milán , ahora se las verá contra AS Roma de Mourinho y su gente que quiere aprovechar este momento e imponerse en esta llave de cuartos de final de Copa Italia que es a partido único.

Pese a la derrota de Inter de Milán el club 'neroazurro' es favorito en esta fase ante la AS Roma que es un club irregular en la temporada, por ejemplo en la Serie A llega séptimo en la tabla general.

Inter vs AS Roma este 8 de febrero

Revisa los horarios y canales de TV de cada país para que no te pierdas ningún detalle del partido entre Inter de Milán vs AS Roma por Copa Italia 2021/22: