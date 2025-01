¿Por qué Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tienen hashtag personalizado en Twitter?

Las redes sociales se han vuelto importantes para los usuarios de toda parte del mundo para poder conectarse entre sí, esto no es esquivo del mundo del fútbol que en las últimas horas mostro un hashtag especial para Lionel Messi y Cristiano Ronaldo . Detrás de ello hay un impulsor que buscó generar el boom en esta red social noticiosa.

Resulta que "cabra" en inglés es "GOAT" y GOAT son las siglas de: The Greatest of All Time (El Más Grande de Todos los Tiempos). Esto sin duda, coloca a Cristiano Ronaldo como uno de los mejores futbolistas en la historia del mundo debido a su trayectoria. Pero esto generó que también se le rinda homenaje a Lionel Messi.