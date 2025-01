El motivo por el cual Joao Grimaldo la pasa mal en Partizan: "Sigue en segundo plano"

Uno de los futbolistas peruanos con mayor proyección actualmente es Joao Grimaldo, ex Sporting Cristal que se encuentra jugando en el Partizan de Belgrado, equipo de Serbia, desde la presente temporada y que hasta ahora no ha podido explotar todo su talento. Pese a que fue titular en el último amistoso de su elenco, el delantero nacional no la pasa bien debido a que no cuenta con la aprobación total del comando técnico.