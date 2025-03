¡No lo creerás! Jorge Fossati reveló su futuro tras dejar Perú: "Me llamaron..."

Jorge Fossati salió campeón con Universitario en el 2023.

Jorge Fossati dio a conocer el mes en el que volverá a ser director técnico, aunque no dio pistas sobre el club al que dirigirá. "Entonces, yo te digo hoy que no voy a trabajar hasta junio o mitad de año que es lo que creo. Me han tentado con cosas que hasta ahora me he mantenido porque es lo que siento", sentenció el entrenador charrúa.