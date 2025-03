Christian Cueva dejó tajante comentario cuando le preguntaron si volverá a la selección peruana

Estamos hablando de Christian Cueva , quien fue uno de las figuras de los mejores momentos de combinado patrio. Si bien, en los últimos años, no ha mostrado su mejor forma, sigue siendo una de las posibles piezas que podrían conformar el plantel. En relación a eso, le consultaron al actual jugador de Cienciano sobre su posible regreso a la selección.

"No he conversado nada con Ibáñez, pero la selección siempre está ahí, tal como lo dije en alguna oportunidad. Le deseo lo mejor a Óscar Ibáñez, creo que es un persona que conoce mucho al grupo, estuvo con Ricardo Gareca y ya lo conocemos cuando era seleccionado, era un gran arquero", declaró Cueva.

"Christian está en la búsqueda de su mejor forma deportiva. Hay que darle tiempo, no es fácil, él estuvo mucho tiempo parado y no eso no es fácil. Está entrenando todos los días a más de 3000 m.s.n.m., hay que darle su tiempo que el rendimiento habla por sí solo", mencionó el DT de Perú en su momento.