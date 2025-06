¿Luis Advíncula se va de Boca Juniors? Silvio Valencia: "A Russo no le gusta, hay posibilidad de que se vaya a Newell's"

¿Luis Advíncula vive sus últimos momentos con la camiseta de Boca Juniors? El futbolista del cuadro Xeneize podría estar cerca de salir del club para pasar a otro grande de Argentina: Newell's Old Boys. La información la dio a conocer Silvio Valencia, periodista deportivo que indicó haber tenido conversaciones con colegas del país gaúcho.

"A mí me cuentan los colegas argentinos que a Miguel Ángel Russo no le gusta Advíncula, es más, hay una posibilidad que se vaya a Newell's porque en Boca como que no es de su agrado", aseveró Valencia. Por otro lado, señaló cuál sería el jugador prioritario para el técnico de Boca en reemplazo del peruano: "Russo prefiere a Blondel".

Es preciso señalar que las declaraciones de Silvio Valencia las dio en el programa En Caliente por el canal de Youtube Con Señal TV. El panel está conformado por el doctor Luis Cotillo, Silvio Valencia, Elejalder Godos, Raúl Romero y Ricardo Mora.

Boca Juniors empató 2-2 ante Benfica por el Mundial de Clubes

Contrario a las expectativas iniciales sobre el debut de Boca en el Mundial de Clubes, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo ofreció un destacado espectáculo al empatar 2-2 frente al Benfica.

El marcador se inauguró con un gol de Miguel Merentiel, seguido por otro de Rodrigo Battaglia para el conjunto Xeneize. Por su parte, Benfica igualó el encuentro gracias a un penal convertido por Ángel Di María y un tanto de Nicolás Otamendi. Cabe destacar que Luis Advíncula fue titular en el partido, aunque recibió severas críticas por su rendimiento.