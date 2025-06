Prensa española sorprende con inédito calificativo al rendimiento de Advíncula con Boca: "Un..."

El Mundial de Clubes nos viene dejando sorprendentes enfrentamientos y uno de los duelos que más llamó la atención fue el empate 2-2 entre Boca Juniors vs Benfica. Uno de los futbolista que tuvo protagonismo tras este partido fue el peruano Luis Advíncula, quien ha generado reacción por parte de personalidades del fútbol y ahora un prestigioso diario español opinó sobre su rendimiento.

Prensa española calificó el rendimiento de Luis Advíncula

Resulta que, el 'Rayo' tuvo la difícil tarea de frenar a Álvaro Carreras, jugador del Benfica y que viene siendo pretendido por el Real Madrid, sin embargo, el futbolista de los 'xeneizes' tuvo un destacado desempeño frenando cada ataque del futbolista español.

Es por ello que el Diario AS, al publicar una nota sobre el futbolista del elenco portugués, no dudaron en elogiar el desempeño del lateral de la selección peruana, destacando uno de sus puntos más fuertes: su velocidad. "Advíncula, un muro", mencionaron como subtítulo en su nota.

"El joven lateral español, además, se topó con Advíncula en varios de sus intentos. El peruano, veloz como pocos, lo frenó con superioridad en varios lances. Carreras, atrevido, intentó un autopase en el que fue incapaz de continuar la acción en ventaja", mencionaron en su publicación.

Diario AS elogió el rendimiento de Luis Advíncula.

¿Luis Advíncula podría dejar Boca Juniors?

Pese a su gran rendimiento en el debut en la competición, en los últimos días el futuro de Luis Advíncula en Boca Juniors ha estado en tela de juicio, pues según se conoció, la directiva no estaría del todo contento con el desempeño del lateral.

Ahora, el periodista peruano Silvio Valencia, quien está en Estados Unidos cubriendo el torneo, informó que la salida de Advíncula del club podría hacerse realidad y su futuro estaría en Newell's Old Boys.

" A mí me cuentan los colegas argentinos que a Miguel Ángel Russo no le gusta Advíncula, es más, hay una posibilidad que se vaya a Newell's porque en Boca como que no es de su agrado. Russo prefiere a Blondel", señaló el periodista.