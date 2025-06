Martín Liberman dio rotundo calificativo al juego de Luis Advíncula en Boca Juniors: "Una..."

Boca Juniors de Luis Advíncula igualó 2-2 ante Benfica por la primera jornada del Grupo C del Mundial de Clubes 2025. Los 'Xeneizes' iniciaron ganando el encuentro pero sobre el final se dejaron empatar ante la escuadra lusa. El 'Rayo' jugó de titular y en el post partido fue duramente criticado por el periodista Martín Liberman.

El firme calificativo de Martín Liberman a Luis Advíncula

Durante el programa LibermanMartín de YouTube, el comunicador argentino analizó el rendimiento del lateral de la selección peruana frente a los 'Rojos' y su disputa por la banda con el futbolista Álvaro Carreras. Bajo ese contexto, aseguró que el defensa que está en la mira del Real Madrid de España tuvo una mejor labor en su sector ante Advíncula, de quien soltó un fuerte calificativo sobre su juego.

Martin Liberman criticó a Luis Advíncula tras su debut en el Mundial de Clubes 2025/Composición: GLR

"Veía muchas discusiones por el nivel de Carreras. ¿Es bueno o malo? ¿Por este tipo va a pagar el Real Madrid? A mí me encantó Carreras. El tipo fue siempre; a veces bien, a veces mal. Boca no lo pudo parar. Cada vez que lo atacó a Advíncula, se lo comió. Le ganó la espalda con facilidad. Sus centros no fueron del todo efectivos, pero fue una amenaza por el sector izquierdo. A mí no me disgusto nada el partido de Carreras. No jugó nada mal", expresó el comunicador.

De igual manera, Martín Liberman quedó rendido y elogió el nivel del delantero Miguel Merentiel en el Boca Juniors vs Benfica por el Mundial de Clubes 2024, a quien calificó como mundialista al igual que a 'Bolt'.

"El mejor de todos siempre es Merentiel y con justicia es capitán. Sin necesidad que se digan cosas como que Marcos Rojo es mundialista, Advíncula es mundialista, el mejor es Merentiel. Me pareció justo que haya conseguido ser la figura del partido porque es el tipo que siempre está", acotó el popular 'Colorado'.

Próximo partido de Boca Juniors en el Mundial de Clubes 2025

El elenco dirigido por el técnico Miguel Ángel Russo se medirá este viernes 20 de junio ante Bayern Múnich de Alemania por la segunda jornada del Grupo C del Mundial de Clubes 2025 en el Hard Rock Stadium. La cita dará comienzo a partir de las 20:00 horas locales de Perú.