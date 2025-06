Liberman dio fuerte calificativo a Perú tras estar casi eliminado del Mundial:"Son..."

Perú empató con Ecuador y cerró la fecha 16 en el noveno puesto, a seis puntos de Venezuela (ocupa la zona del repechaje). Restan dos jornadas para cerrar las Eliminatorias y la bicolor necesita un 'milagro' si quiere acceder al Mundial. Por ello, para varios ya está "eliminado".

PUEDES VER: FIFA le otorgó puntos a Perú y escala en la tabla desplazando a Venezuela y Bolivia

Martín Liberman dio duro calificativo a la selección peruana

El reconocido periodista argentino Martín Liberman analizó el desempeño de Perú en la fecha doble y cuestionó la campaña que realizó el combinado nacional en las Eliminatorias 2026. Expresó que la bicolor atraviesa una crisis y necesita cambios radicales.

"Perú tiene que refundarse, el fútbol peruano está en una crisis realmente profunda. No es solo jugar mal, no es solo no contagiar, no es solo quedarte afuera porque es el segundo Mundial consecutivo después de encontrar una Copa del Mundo en Rusia 2018. El problema es saber qué viene después de septiembre. ¿A quién va a elegir la FPF? ¿Hay jugadores abajo, hay recambio? A Chile y Perú le saco la misma foto", expresó Liberman en su programa de YouTube.

Luego, el 'colorado' indicó que Perú está atravesando una preocupando situación y que tuvo que recurrir a jugadores de 40 años para continuar peleando por clasificar al Mundial 2026. Una situación similar atraviesa Chile.

"Es más preocupante lo de Perú y Chile porque deben de buscar abajo. Mi abrazo al pueblo peruano, pero, la verdad muchachos, era crónica de una muerte anunciada. Esto se veía venir, eligieron mal los entrenadores, tuvieron que traer futbolistas de 40 años para soñar. Por más que matemáticamente todavía no está eliminado, todos coincidimos que están fuera de la copa del mundo", puntualizó.

Liberman cuestionó el nivel de Perú en las Eliminatorias

Por último, Liberman fue claro en sañalar que Perú y Chile fueron las dos peores selecciones de Sudamérica. Pidió a la FPF realizar un trabajo profundo para encontrar a los jóvenes talentos y realizar el recambio generacional.

"Chile y Perú, que son los dos peores equipos de Sudamérica, deben ir a las profundidades y entrañas de sus federaciones, ver las inferiores, cómo hacer renovar generaciones. Es un duro golpe para los peruanos. Hay que pensar profundamente y con mucha cabeza y conciencia porque claramente no deben seguir así. ¿Cómo van a hacer estas campañas paupérrimas con tan pocos puntos? Es un bochorno (…). Son campañas lamentables", finalizó.