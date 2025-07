Con Alianza Lima y Universitario: así marchan las clasificatorias para el Mundial de Clubes

En estos momentos solo existen dos equipos peruanos en carrera para clasificar al próximo Mundial de Clubes de la FIFA, nos referimos a Alianza Lima y Universitario de Deportes que tienen la esperanza intacta de poner su nombre entre las mejores instituciones deportivas del globo terráqueo. Por ello, te contamos en qué posición marcha cada cuadro y cuál tiene más posibilidades de seguir escalando casillas.

Debido a que avanzaron de ronda en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, cremas y blanquiazules aparecen en la clasificatoria para la siguiente edición de la Copa del Mundo, misma que podría llevarse a cabo en el país vecino de Brasil. De momento, ninguno se ubica dentro de los seis primeros lugares que otorgan boletos para la Conmebol; sin embargo, la situación puede cambiar.

Universitario se ubica en el puesto número 14 y Alianza Lima en el 25 de la tabla de posiciones. No obstante, solo la 'U' puede seguir sumando puntos esta temporada debido a que se encuentra en la principal competición del continente, ya que la Sudamericana no otorga unidades y de esta forma los íntimos no podrán escalar casillas ni saliendo campeones del certamen internacional.

Así marcha la tabla de posiciones con Alianza Lima y Universitario.

¿Cuántos cupos tiene Conmebol al Mundial de Clubes?

La Conmebol otorga 6 boletos al Mundial de Clubes, y es ahí que radica la importancia de terminar entre los seis primeros lugares. Por ejemplo, al presente torneo clasificaron Palmeiras, Botafogo, Fluminense y Flamengo por ser campeones de la Copa Libertadores, y River Plte con Boca Juniors por ser los mejor posicionados en el ranking.

¿Cómo se clasifica al Mundial de Clubes?

Existen dos métodos para clasificar al Mundial de Clubes 2029, recordando que Sudamérica tiene 6 cupos. Los campeones de la Copa Libertadores 2025, 2026, 2027 y 2028 acceden automáticamente a la competición intercontinental, mientras que los elencos restantes se definen mediante la tabla de posiciones del ranking Conmebol.

Es decir, si Alianza Lima y Universitario no logran hacerse con la 'Gloria Eterna' en los próximos años deberán quedar entre los seis primeros puestos de la tabla, aunque esta es una misión sumamente complicada. Vale precisar que la 'U' tiene más chances de lograr la clasificación debido a que sigue en carrera esta campaña y, por mínima que sea, aún tiene posibilidades de salir campeón.