Partidos de hoy, sábado 17 de octubre EN VIVO: programación, horarios y dónde ver fútbol

Revisa la programación con los partidos de fútbol para hoy, sábado 17 de octubre, alrededor del mundo. Esta jornada trae duelos de todas partes, con torneos sumamente emocionantes como la Liga 1, Premier League, LaLiga, Serie A, Brasileirao, Bundesliga, Liga Profesional Argentina y mucho más. A continuación, te brindamos todos los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ni un solo compromiso.
Partidos de hoy por Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|3.00 p. m.
|Juan Pablo II vs Sport Boys
|L1 MAX
|6.00 p. m.
|Melgar vs Deportivo Garcilaso
|L1 MAX
|8.30 p. m.
|Alianza Lima vs Atlético Grau
|L1 MAX
Partidos de hoy por Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|6.30 a. m.
|Everton vs Chelsea
|ESPN, Disney+ Premium
|9.00 a. m.
|Brentford vs Liverpool
|Disney+ Premium
|9.00 a. m.
|Fulham vs Hull City
|Disney+ Premium
|9.00 a. m.
|Manchester City vs Ipswich Town
|ESPN4, Disney+ Premium
|11.30 a. m.
|Newcastle United vs Aston Villa
|ESPN, Disney+ Premium
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7.00 a. m.
|Espanyol vs Atlético de Madrid
|DSPORTS, DGO
|9.15 a. m.
|Villarreal vs Elche
|ESPN2, Disney+
|11.30 a. m.
|Real Betis vs Barcelona
|DSPORTS, DGO
|2.00 p. m.
|Valencia vs Athletic Club
|ESPN3, Disney+
Partidos de hoy por Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8.30 a. m.
|Elversberg vs Augsburg
|Disney+ Premium
|8.30 a. m.
|Hamburgo vs Stuttgart
|Disney+ Premium
|8.30 a. m.
|Schalke 04 vs Mainz 05
|Disney+ Premium
|8.30 a. m.
|Union Berlin vs Borussia Dortmund
|Disney+ Premium
|8.30 a. m.
|Werder Bremen vs Paderborn
|Disney+ Premium
|11.30 a. m.
|Bayern Múnich vs RB Leipzig
|ESPN2, Disney+ Premium
Partidos de hoy por Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8.00 a. m.
|Venezia vs Napoli
|ESPN3, Disney+
|11.00 a. m.
|Bologna vs Inter de Milán
|ESPN3, Disney+
|1.45 p. m.
|Roma vs Genoa
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy por Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10.15 a. m.
|Strasbourg vs PSG
|ESPN4, Disney+ Premium
|1.45 p. m.
|Lille vs Brest
|Disney+ Premium
|1.45 p. m.
|Troyes vs Lens
|Disney+ Premium
Partidos de hoy por Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|3.00 p. m.
|Botafogo vs Chapecoense
|Fanatiz
|3.30 p. m.
|Atlético Mineiro vs Coritiba
|Fanatiz
|4.30 p. m.
|Athletico-PR vs Palmeiras
|Fanatiz
|7.00 p. m.
|São Paulo vs Vasco da Gama
|Fanatiz
Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|1.00 p. m.
|Banfield vs. Argentinos Juniors
|Fanatiz
|3.30 p. m.
|Independiente Rivadavia vs. Tigre
|Fanatiz
|3.30 p. m.
|Platense vs. Lanús
|Disney+ Premium
|6.00 p. m.
|Atlético Tucumán vs. Rosario Central
|Fanatiz
|6.00 p. m.
|Vélez Sarsfield vs. Gimnasia de Mendoza
|Fanatiz
Partidos de hoy por la Liga BetPlay de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|3.00 p. m.
|Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional
|Win+ Futbol, Win Play
|6.00 p. m.
|Millonarios vs Jaguares de Córdoba
|Win+ Futbol, Win Play
|8.10 p. m.
|Independiente Medellín vs. Once Caldas
|Win+ Futbol, Win Play
Partidos de hoy por la LigaPro de Ecuador
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11.30 a. m.
|Libertad vs. Guayaquil City
|Zapping Sports
|2.00 p. m.
|Macará vs. Independiente del Valle
|Zapping Sports
|4.30 p. m.
|Aucas vs. Liga de Quito
|Zapping Sports
Partidos de hoy por la Primera División de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|3.00 p. m.
|Guaraní vs. Nacional de Asunción
|Tigo Sports
|5.20 p. m.
|Olimpia vs. 2 de Mayo
|Tigo Sports
Partidos de hoy por la Primera División de Bolivia
|Horarios (Perú)
|Partidos
|Canales
|2.00 p. m.
|Real Oruro vs. Aurora
|Entel Gol
|4.15 p. m.
|Universitario de Vinto vs. San Antonio Bulo Bulo
|Entel Gol
|6.30 p. m.
|Blooming vs. Independiente Petrolero
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Primera División de Uruguay
|Horarios (Perú)
|Partidos
|Canales
|8.00 a. m.
|Progreso vs. Juventud
|Disney+ Premium
|11.00 p. m.
|Racing de Montevideo vs. Montevideo Wanderers
|Disney+ Premium
|2.00 p. m.
|Boston River vs. Defensor Sporting
|Disney+ Premium
Partidos de hoy por la MLS
|Horarios
|Partidos
|Canales
|5.30 p. m.
|Orlando City vs DC United
|Apple TV
|6.30 p. m.
|Atlanta United vs Inter Miami
|Apple TV
|6.30 p. m.
|New York RB vs Toronto FC
|Apple TV
|6.30 p. m.
|New England vs Chicago Fire
|Apple TV
|6.30 p. m.
|New York City vs Los Angeles FC
|Apple TV
|7.30 p. m.
|Austin vs Vancouver Whitecaps
|Apple TV
|7.30 p. m.
|Houston Dynamo vs Dallas
|Apple TV
|7.30 p. m.
|Sporting Kansas City vs Real Salt Lake
|Apple TV
|9.30 p. m.
|LA Galaxy vs San Diego FC
|Apple TV
|9.30 p. m.
|Portland Timbers vs Colorado Rapids
|Apple TV
|9.30 p. m.
|San Jose Earthquakes vs Nashville SC
|Apple TV
|9.30 p. m.
|Seattle Sounders vs CF Montréal
|Apple TV