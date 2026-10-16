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Partidos de hoy, sábado 17 de octubre EN VIVO: programación, horarios y dónde ver fútbol

Conoce la programación completa con todos los partidos de hoy, sábado 17 de octubre, con los horarios y canales para ver la Liga 1, Premier League y más.

Francisco Esteves
Partidos de hoy, sábado 17 de octubre EN VIVO.
Partidos de hoy, sábado 17 de octubre EN VIVO. | Foto: Composición Líbero.
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Revisa la programación con los partidos de fútbol para hoy, sábado 17 de octubre, alrededor del mundo. Esta jornada trae duelos de todas partes, con torneos sumamente emocionantes como la Liga 1, Premier League, LaLiga, Serie A, Brasileirao, Bundesliga, Liga Profesional Argentina y mucho más. A continuación, te brindamos todos los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ni un solo compromiso.

Alianza Lima derrotó 3-0 a Sporting Cristal.

PUEDES VER: Alianza Lima derrotó 3-0 a Sporting Cristal y se quedó con el primer puesto del torneo

Partidos de hoy por Liga 1

HorariosPartidosCanales
3.00 p. m.Juan Pablo II vs Sport BoysL1 MAX
6.00 p. m.Melgar vs Deportivo GarcilasoL1 MAX
8.30 p. m.Alianza Lima vs Atlético GrauL1 MAX

Partidos de hoy por Premier League

HorariosPartidosCanales
6.30 a. m.Everton vs ChelseaESPN, Disney+ Premium
9.00 a. m.Brentford vs LiverpoolDisney+ Premium
9.00 a. m.Fulham vs Hull CityDisney+ Premium
9.00 a. m.Manchester City vs Ipswich TownESPN4, Disney+ Premium
11.30 a. m.Newcastle United vs Aston VillaESPN, Disney+ Premium

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
7.00 a. m.Espanyol vs Atlético de MadridDSPORTS, DGO
9.15 a. m.Villarreal vs ElcheESPN2, Disney+
11.30 a. m.Real Betis vs BarcelonaDSPORTS, DGO
2.00 p. m.Valencia vs Athletic ClubESPN3, Disney+

Partidos de hoy por Bundesliga

HorariosPartidosCanales
8.30 a. m.Elversberg vs AugsburgDisney+ Premium
8.30 a. m.Hamburgo vs StuttgartDisney+ Premium
8.30 a. m.Schalke 04 vs Mainz 05Disney+ Premium
8.30 a. m.Union Berlin vs Borussia DortmundDisney+ Premium
8.30 a. m.Werder Bremen vs PaderbornDisney+ Premium
11.30 a. m.Bayern Múnich vs RB LeipzigESPN2, Disney+ Premium

Partidos de hoy por Serie A

HorariosPartidosCanales
8.00 a. m.Venezia vs NapoliESPN3, Disney+
11.00 a. m.Bologna vs Inter de MilánESPN3, Disney+
1.45 p. m.Roma vs GenoaESPN2, Disney+

Partidos de hoy por Ligue 1

HorariosPartidosCanales
10.15 a. m.Strasbourg vs PSGESPN4, Disney+ Premium
1.45 p. m.Lille vs BrestDisney+ Premium
1.45 p. m.Troyes vs LensDisney+ Premium

Partidos de hoy por Brasileirao

HorariosPartidosCanales
3.00 p. m.Botafogo vs ChapecoenseFanatiz
3.30 p. m.Atlético Mineiro vs CoritibaFanatiz
4.30 p. m.Athletico-PR vs PalmeirasFanatiz
7.00 p. m.São Paulo vs Vasco da GamaFanatiz

Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina

HorariosPartidosCanales
1.00 p. m.Banfield vs. Argentinos JuniorsFanatiz
3.30 p. m.Independiente Rivadavia vs. TigreFanatiz
3.30 p. m.Platense vs. LanúsDisney+ Premium
6.00 p. m.Atlético Tucumán vs. Rosario CentralFanatiz
6.00 p. m.Vélez Sarsfield vs. Gimnasia de MendozaFanatiz

Partidos de hoy por la Liga BetPlay de Colombia

HorariosPartidosCanales
3.00 p. m.Boyacá Chicó vs. Atlético NacionalWin+ Futbol, Win Play
6.00 p. m.Millonarios vs Jaguares de CórdobaWin+ Futbol, Win Play
8.10 p. m.Independiente Medellín vs. Once CaldasWin+ Futbol, Win Play

Partidos de hoy por la LigaPro de Ecuador

HorariosPartidosCanales
11.30 a. m.Libertad vs. Guayaquil CityZapping Sports
2.00 p. m.Macará vs. Independiente del ValleZapping Sports
4.30 p. m.Aucas vs. Liga de QuitoZapping Sports

Partidos de hoy por la Primera División de Paraguay

HorariosPartidosCanales
3.00 p. m.Guaraní vs. Nacional de AsunciónTigo Sports
5.20 p. m.Olimpia vs. 2 de MayoTigo Sports

Partidos de hoy por la Primera División de Bolivia

Horarios (Perú)PartidosCanales
2.00 p. m.Real Oruro vs. AuroraEntel Gol
4.15 p. m.Universitario de Vinto vs. San Antonio Bulo BuloEntel Gol
6.30 p. m.Blooming vs. Independiente PetroleroEntel Gol

Partidos de hoy por la Primera División de Uruguay

Horarios (Perú)PartidosCanales
8.00 a. m.Progreso vs. JuventudDisney+ Premium
11.00 p. m.Racing de Montevideo vs. Montevideo WanderersDisney+ Premium
2.00 p. m.Boston River vs. Defensor SportingDisney+ Premium

Partidos de hoy por la MLS

HorariosPartidosCanales
5.30 p. m.Orlando City vs DC UnitedApple TV
6.30 p. m.Atlanta United vs Inter MiamiApple TV
6.30 p. m.New York RB vs Toronto FCApple TV
6.30 p. m.New England vs Chicago FireApple TV
6.30 p. m.New York City vs Los Angeles FCApple TV
7.30 p. m.Austin vs Vancouver WhitecapsApple TV
7.30 p. m.Houston Dynamo vs DallasApple TV
7.30 p. m.Sporting Kansas City vs Real Salt LakeApple TV
9.30 p. m.LA Galaxy vs San Diego FCApple TV
9.30 p. m.Portland Timbers vs Colorado RapidsApple TV
9.30 p. m.San Jose Earthquakes vs Nashville SCApple TV
9.30 p. m.Seattle Sounders vs CF MontréalApple TV
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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