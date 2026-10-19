¿Cambia de aires? Pedro Gallese rotundo sobre su presente en Deportivo Cali: "Es lo que queremos"

Pedro Gallese atraviesa un momento importante en Deportivo Cali y, aunque su equipo no pudo conseguir una victoria en su último partido frente a Junior, el arquero peruano dejó clara su postura sobre los objetivos del club. En medio de las dudas que puedan surgir sobre su futuro, el guardameta se pronunció sobre la actualidad del conjunto colombiano y destacó la posición que ocupan en el campeonato.

Pedro Gallese dio fuerte comentario sobre su presente en Deportivo Cali

El ‘Pulpo’ mantuvo su arco en cero ante Junior, pero lamentó que Deportivo Cali no pudiera aprovechar sus oportunidades para quedarse con los tres puntos. El portero consideró que el equipo tenía condiciones para ganar, especialmente porque jugó con superioridad numérica durante el encuentro.

Pedro Gallese busca salir campeón con Deportivo Cali

“Por el buen momento en el que estamos, se pudo haber sacado los tres puntos y también porque tuvimos un hombre más. No tuvimos paciencia y tuvimos que elaborar un poco más”, declaró el guardameta nacional a los medios colombianos.

Pese a la frustración por el empate, Gallese resaltó que el conjunto ‘azucarero’ continúa ubicado en los primeros puestos del Torneo Clausura. El arquero de 36 años considera que mantenerse en esa zona es fundamental para cumplir las metas trazadas por la institución en esta temporada.

“Lo importante es que seguimos en los primeros lugares, que es lo que queremos”, sostuvo el futbolista peruano, dejando en evidencia que el principal objetivo del plantel es continuar peleando en la parte alta de la clasificación.

¿Cómo va Deportivo Cali en el Clausura de la Liga Dimayor 2026?

Cuando restan cinco fechas para el cierre de la fase regular del Clausura de la Liga Dimayor 2026, Deportivo Cali ocupa la tercera posición, a dos puntos del líder, y sigue dentro de la zona de clasificación al Cuadrangular de Campeonato. En este contexto, las palabras de Gallese reflejan la ambición deportiva del conjunto, aunque su porvenir no se define únicamente por lo dicho tras el último partido.