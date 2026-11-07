¿A qué hora juega Bolívar vs The Strongest y dónde ver el clásico boliviano?

El fútbol boliviano se alista para una nueva edición del clásico entre Bolívar y The Strongest. Ambos equipos medirán fuerzas este domingo 8 de noviembre por la fecha 25 de la División Profesional del Fútbol Boliviano. En esta nota te brindamos los horarios para los diferentes países, así como el canal de transmisión para ver EN VIVO el clásico paceño, que promete intensidad de principio a fin.

¿A qué hora juega Bolívar vs The Strongest?

El clásico boliviano entre Bolívar y The Strongest está programado para este domingo 8 de noviembre a las 4.15 p. m. (hora peruana) y 5.15 p. m. (hora boliviana). Revisa los horarios en el resto de países de Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos y España.

Perú, Colombia y Ecuador: 4.15 p. m.

Bolivia y Venezuela: 5.15 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 6.15 p. m.

Panamá: 4.15 p. m.

México y el resto de Centroamérica: 3.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 5.15 p. m.

España: 10.15 p. m.

¿Dónde juegan Bolívar vs The Strongest?

El clásico paceño se jugará desde el Estadio Hernando Siles de La Paz. Dicho recinto, que alberga los partidos de la selección boliviana, cuenta con una capacidad para más de 45 mil espectadores.

¿Qué canal transmite EN VIVO Bolívar vs The Strongest?

La transmisión EN VIVO del clásico entre Bolívar y The Strongest irá por la señal de Entel Gol y mediante la aplicación Entel TV Smart para todo el territorio boliviano. En Perú, el partido no será transmitido por canales de televisión. No obstante, puedes seguir el minuto a minuto a través de la web del Diario Líbero, para que no te pierdas ninguna de las incidencias.

Bolívar vs The Strongest por la fecha 25 de la liga boliviana

Bolívar vs The Strongest: previa del partido

Bolívar llega a la edición número 307 del clásico paceño en un buen momento. 'La Academia' se ubica en el primer lugar del certamen con 57 puntos y, de conseguir un triunfo, estará mucho más cerca de concretar el título nacional, sin embargo, de perder en el Hernando Siles, correrá riesgo de perder la punta, pues detrás se ubica Always Ready con 54 unidades.

Por su parte, el 'Tigre' buscará recortar diferencias. Los dirigidos por Antonio Carlos Zago suman 48 puntos y tendrán una de sus últimas oportunidades para acercarse a la cima del torneo boliviano.