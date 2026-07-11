¿A qué hora juega The Strongest vs Bolívar y qué canal transmite EN VIVO el clásico paceño?

Vuelve a la emoción al fútbol boliviano. The Strongest vs Bolívar protagonizarán uno de los partidos más destacados por la fecha 10, este domingo 12 de julio. Este será un nuevo episodio del clásico paceño de la Liga Boliviana y se jugará en el Estadio Hernando Siles. Conoce aquí a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido.

¿A qué hora juega The Strongest vs Bolívar por Liga Boliviana?

A continuación, revisa los horarios confirmados en los diversos países del mundo para que no te pierdas el inicio del clásico paceño entre The Strongest y Bolívar.

Perú, Ecuador y Colombia: 4.15 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 5.15 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 6.15 p. m.

México y Centroamérica: 3.15 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 5.15 p. m.

España: 11.15 p. m.

¿Dónde ver clásico de The Strongest vs Bolívar?

La transmisión del clásico entre The Strongest vs Bolívar estará disponible por la señal EN VIVO y EN DIRECTO de Entel Gol, canal exclusivo para todo el territorio boliviano.

¿Cómo llegan The Strongest y Bolívar al clásico paceño?

Ambos elencos llegan a este partido con mucha expectativa, luego de varios meses sin enfrentarse por la reprogramación de varias jornadas y el inicio tardío del campeonato. The Strongest sufrió la baja del futbolista Juan Cuéllar por expulsión y tendrá el debut del DT Sixto Vizuete en su primer clásico.

Por su parte, Bolívar llega enfocado en conseguir el triunfo para escalar al liderato, del que está a tres puntos. Además, marcará el debut del entrenador Alejandro Restrepo en la Liga Boliviana, quien solo había podido dirigir en la Copa Libertadores.

The Strongest vs Bolívar: últimos resultados