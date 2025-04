Arsenal vs. PSG EN VIVO: hora y dónde ver semifinal ida de Champions League 2024-25

Llegó la hora de disfrutar las semifinales de la Champions League 2024-25 con el Arsenal vs. PSG, que serán los protagonistas de un partido que promete ser emocionante este martes 29 de abril desde el Emirates Stadium de Londres, a partir de las 14:00 horas de Perú, con transmisión EN VIVO vía ESPN. Entérate de todo lo relacionado al cotejo que podría definir al primer finalista de la competición.

¿A qué hora juega Arsenal vs. PSG?

'Gunners' y 'Parisinos' disputarán un vibrante primer encuentro por la semifinal de la presente edición de la Liga de Campeones, el cual está pactado para comenzar a partir de las 20:00 horas de Inglaterra (21:00 horas de Francia y 14:00 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y algunos países de Europa.

Costa Rica, México: 13:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 14:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 15:00 horas

Estados Unidos (Washington, Florida y Nueva York): 15:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 16:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

Alemania, España, Francia, Italia: 21:00 horas

¿Dónde ver Arsenal vs. PSG EN VIVO?

El enfrentamiento que sostendrán Arsenal vs. PSG en tierras inglesas, el cual causará mucha expectativa alrededor del mundo, será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de ESPN y vía streaming por Disney Plus en toda Sudamérica. Además, Max será el encargado de llevar las incidencias EN DIRECTO en México, así como Univisión en Estados Unidos y Movistar Plus en España.

Argentina: ESPN y Fox Sports

Chile: ESPN Premium

Perú y resto de Sudamérica: ESPN

Centroamérica: ESPN

México: Max

Estados Unidos (en Español): TUDN y Univisión

España: Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus

Arsenal vs. PSG: previa del partido

Arsenal apunta todas sus fichas a levantar la 'Orejona'. El club del norte de Londres ya no tiene opción de ganar la Premier League, así como la FA Cup ni la Copa de la Liga, por lo que ahora solo está enfocado en conseguir su primera Champions. Los 'Gunners' vienen de dar el batacazo en cuartos de final al vencer en ambos choques al vigente campeón, Real Madrid, con un global de 5-1; por lo que ahora se ganaron el derecho de estar entre los cuatro mejores de Europa y deberá doblegar a un cuadro parisino que también lucha por ser campeón del torneo.

Los dirigidos por Mikel Arteta sufrieron un duro traspié el último fin de semana, pues se dejaron empatar 2-2 por Crystal Palace en condición de local, resultado que le quitó la posibilidad de ganar la liga inglesa. Para este duelo contra PSG, el entrenador español no podrá contar con Thomas Partey por suspensión, que se suma a la larga lista de jugadores lesionados como Kai Havertz, Gabriel Magalhaes, Jorginho, Grabiel Jesús y Tahkehiro Tomiyasu. Además, tiene en dudas a Mikel Merino y Ben White.

Arsenal buscará comenzar con pie derecho la serie de semifinales de Champions League ante PSG como local. Foto: Arsenal

París Saint-Germain ya se aseguró con el título de Ligue 1 a falta de tres fechas para el final, así como alcanzó la final de la Coupe de France. Por ello, ahora están 100% mentalizados en levantar la Champions por primera vez y alcanzar el tan ansiado triplete. Su camino ha sido muy bueno y en cuartos de final viene de eliminar a Aston Villa en una serie muy pareja que terminó con un global de 5-4.

El conjunto comandado técnicamente por Luis Enrique viene algo golpeado porque cayeron el pasado viernes 3-1 frente a Niza como locales por el torneo doméstico, en un cotejo donde puso a todo su equipo titular. Es preciso señalar que para enfrentar al elenco inglés, PSG tendrá a todas sus figuras disposición, por lo que contará con todas sus armas para dar el primer paso en Londres.

PSG intentará doblegar a Arsenal para así jugar su segunda final de Champions League de su historia. Foto: PSG

Arsenal vs. PSG: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Sobre el papel, Arsenal es ligermente favorito a quedarse con los tres puntos en su cancha ante Paris Saint-Germain y así dar un paso importante para clasificar a la final de la Champions. Conoce cuales son las cuotas que le ponen algunas de las casas de apuestas más importantes al partido.

Casas de apuesta Arsenal Empate PSG Betsson 2.15 3.50 3.40 Bet365 2.15 3.30 3.50 Betano 2.12 3.45 3.45 Te Apuesto 2.13 3.40 3.37 Apuesta Total 2.16 3.40 3.40 Meridianbet 2.19 3.38 3.43

Arsenal vs. PSG: posibles alineaciones

Arsenal: David Raya; Jurriën Timber, William Saliba, Jakub Kiwior, Myles Lewis-Skelly; Mikel Merino, Martin Odegaard, Declan Rice; Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard. DT: Mikel Arteta.

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé. DT: Luis Enrique.

Arsenal: últimos resultados

Arsenal 2-2 Crystal Palace | fecha 34 Premier League 2024-25

Ipswich 0-4 Arsenal | fecha 33 Premier League 2024-25

Real Madrid 1-2 Arsenal | cuartos de final vuelta Champions League 2024-25

Arsenal 1-1 Brentford | fecha 32 Premier League 2024-25

Arsenal 3-0 Real Madrid | cuartos de final ida Champions League 2024-25

PSG: últimos resultados

PSG 1-3 Niza | fecha 31 Ligue 1 2024-25

Nantes 1-1 PSG | fecha 29 Ligue 1 2024-25

PSG 2-1 Le Havre | fecha 30 Ligue 1 2024-25

Aston Villa 3-2 PSG | cuartos de final vuelta Champions League 2024-25

PSG 3-1 Aston Villa | cuartos de final ida Champions League 2024-25

Arsenal vs. PSG historial: partidos por Champions League

Ambos equipos se han visto las caras en tres ocasiones en la historia del torneo de clubes más importante de Europa, con un historial favorable a Arsenal con una victoria sobre ninguna de PSG, que se dio en la presente edición del certamen. Asimismo, se ha registrado un choque empatado. Conoce cómo quedaron los resultados entre sí.

Arsenal -0 PSG | Champions League 2024-25

Arsenal 2-2 PSG | Champions League 2016-17

PSG 1-1 Arsenal | Champions League 2016-17

¿En dónde juega Arsenal vs. PSG?

El escenario donde Arsenal recibirá a París Saint-Germain por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2024-2025 será el Emirates Stadium, recinto deportivo ubicado en la ciudad inglesa de Londres que cuenta con una capacidad total para 60 mil 704 espectadores.