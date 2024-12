Lapadula no celebró su gol, pero sí el empate: tuvo efusivo abrazo con Yotún - VIDEO

El delantero Gianluca Lapadula no solo ha destacado en su actual paso por la Selección Peruana por su juego en el campo, sino también por su actitud y concentración. La intensidad con la que juega el futbolista nacido en Italia hizo que los hinchas de la 'Bicolor' le manden vibras positivas para que por fin pueda anotar.

'Lapagol' estaba al tanto de las circunstancias por las que atravesaba la Selección Peruana, razón por la que no celebró eufóricamente, sino que se le vio concentrado para que el juego pueda reanudarse nuevamente. No obstante, su grito de alegría llegó unos minutos más tarde, aunque no fue debido a un gol suyo.