Universidad Católica eliminó a Bolívar y jugará la Fase 3 de la Copa ante The Strongest

Universidad Católica de Ecuador sigue en carrera en la Copa Libertadores . El 'Trencito Azul', tras igualar 1-1 en La Paz, tuvo la mesa servida en casa y no desentonó: le ganó 2-0 a Bolívar para sellar su pase a la Fase 3 del torneo, donde enfrentará a The Strongest, otro elenco boliviano.

No obstante, los goles de visitante no valen doble por lo que la serie continúa más que abierta. Vale recordar que el ganador de esta llave se medirá con The Strongest, que viene de eliminar a Plaza Colonia de Uruguay luego de golearlo en Bolivia por 3-0.