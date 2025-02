¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Nacional y dónde ver la vuelta por Fase 1 de Copa Libertadores?

Llegó la hora de definir quien sigue en la Copa Libertadores 2025 . Alianza Lima vs. Nacional se ven las caras este miércoles 12 de febrero en un partido de pronóstico reservado por la vuelta de la fase 1 de la competición continental desde el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Conoce los horarios y canales dónde ver el esperado cotejo.

Se dio a conocer que la contienda futbolística entre Alianza Lima vs. Nacional va a ser transmitido EN VIVO y EN DIRECTO en toda Sudamérica a través de las pantallas de ESPN y vía streaming por Disney Plus . Por su parte, Fox Sports y Pluto TV llevarán el choque para todo el territorio argentino. Asimismo, en la web de Libero.pe podrás seguir el minuto a minuto.

Alianza Lima vs. Nacional será transmitido por ESPN y Disney Plus. Foto: CONMEBOL

Alianza Lima venció a Cusco FC en Matute previo al duelo de vuelta ante Nacional. Foto: Alianza Lima

Para tranquilidad de los hinchas y del técnico Néstor Gorosito , casi todas sus figuras estarán disponibles para la revancha salvo Paolo Guerrero , quien se viene recuperando de un esguince de tobillo . Por esa razón, el estratega argentino podría repetir el mismo once con el que logró puntuar en condición de visita contra el 'Tricolor' guaraní.

Nacional de Paraguay no solo se le escapó la oportunidad de oro de llegar a Lima con una ligera ventaja en la serie por el tanto recibido sobre la hora, sino además agrandó su crisis de resultados debido a que todavía no sabe lo que es ganar en la presente temporada. Es más, el último sábado cayó derrotado contra Recoleta y no sale del último lugar del campeonato local, aunque este duelo lo afrontó con suplentes.