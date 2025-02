Boca Juniors presenta cuatro duras bajas para duelo de vuelta ante Alianza Lima por fase 2

Pese a que los dirigidos por Fernando Gago intentaron emparejar las cosas para luego ponerse arriba en el marcador, no lograron el objetivo y se quedaron con las manos vacías. Por ello, buscarán darle vuelta a la llave en casa, aunque no contará con algunos jugadores importantes en el plantel, según informa ESPN Argentina: “Los que seguro están descartados en Boca para la vuelta”.

“Ignacio Miramón sigue en recuperación de su lesión muscular en el cuádriceps derecho; Tomás Belmonte, que aún no superó el desgarro en el gemelo izquierdo; Nicolás Figal, que se recupera de una artroscopia en el tobillo izquierdo y Cristian Lema, no convocado para la ida por decisión técnica, pero que como afirmó Diego Monroig no logra encadenar más de dos entrenamientos consecutivos sin tener que parar por su dolor tras superar una dura lesión ligamentaria en el tobillo izquierdo en 2024”, indicaron.