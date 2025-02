Figura histórica de Boca 'parchó' a Gorosito por La Bombonera: "Siempre se metió bajo…"

Resulta que hace unos días, en una entrevista con el programa ‘Un Buen Momento’ de Radio la Red, el estratega blanquiazul restó importancia a las afirmaciones que señalan que La Bombonera “pesa” en este tipo de competiciones: “Lo de la cancha de Boca Juniors es un mito. Nunca mata… a ningún jugador ahí adentro. La hinchada no juega, es once contra once. Es todo sanata lo de La Bombonera”.