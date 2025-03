¿Siguen los premios? Alianza Lima recibe buena noticia de la Conmebol Libertadores tras sorteo

Vale mencionar que el club ‘íntimo’ no solo disfruta del éxito deportivo, ya que al clasificar a la siguiente instancia recibirá un millonario monto como beneficio por su logro obtenido. Tal parece que las buenas noticias no terminan, pues recientemente se reveló el reconocimiento de la Conmebol Libertadores a una de las figuras del conjunto victoriano.

“¡Kevin Quevedo, el Hero Of The Week de la semana elegido por los hinchas! Conmebol Libertadores”, indicó la cuenta oficial del torneo en sus redes sociales. Como era de esperarse, los comentarios por parte de los hinchas y usuarios en general no tardaron en aparecer.