¿Alianza, Cristal o Universitario? El club que tendría más 'fácil' su clasificación a octavos

La Copa Libertadores 2025 sigue su curso con Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal luchando cada jornada por avanzar a la siguiente ronda. Esta semana el único beneficiado fue el conjunto celeste, que venció a Bolívar en el Estadio Nacional del Perú, por lo que te contamos qué club tiene más chances de clasificar a los Octavos de Final.

¿Qué club peruano tiene más chances de clasificar en Copa Libertadores?

En esta oportunidad quien tiene las cosas más 'fáciles' es el conjunto dirigido por Paulo Autuori, debido a que derrotando a Cerro Porteño en Lima la próxima semana prácticamente habrá asegurado su boleto. Los del Rímac harían 7 puntos y mejor diferencia de gol que el 'Ciclón', y precisamente en la última fecha los paraguayos visitarán a Bolívar en La Paz, donde si pierden le darán vía libre a los 'cerveceros' para avanzar a la siguiente ronda del torneo Conmebol.

Sporting Cristal puede clasificar si derrota a Cerro Porteño en casa.

Luego está Alianza Lima, que debe empatar con Talleres en Argentina y esperar que Libertad no sume puntos en Brasil ante Sao Paulo, para que en la última fecha únicamente deba vencer al 'Gumarelo' en condición de visitante y así logrará clasificar a la próxima fase de la Copa Libertadores 2025.

Por último está Universitario, que lamentablemente para su hinchada no depende tanto de sí mismo. La 'U' debe derrotar a Barcelona SC en casa y esperar que Independiente del Valle no sume más puntos. Los cremas visitan en el cierre de la Fase de Grupos a River Plate y, si no ganan, deberán esperar que IDV no derrote al elenco de Guayaquil jugando de local, algo sumamente complicado.

De esta forma, el elenco que tiene las opciones más claras para clasificar a los Ocatvos de Final de la Copa Libertadores es Sporting Cristal, aunque no está de más resaltar que por primera vez en mucho tiempo los tres clubes más grandes del fútbol peruano tiene oportunidades reales de avanzar a la siguiente etapa de la competición continental.