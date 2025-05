Mr. Peet 'explotó' con Alianza Lima tras empate de Grau y Gremio en Matute: "No podemos"

Alianza Lima jugó el pasado 6 de mayo su duelo por Copa Libertadores ante Sao Paulo de Brasil. Lamentablemente el resultado no fue beneficioso para los íntimos, pues los paulistas lograron vencer por 2 a 0 en condición de visita en Matute. No obstante, los que sí lograron demostrar jerarquía de local y en el mismo escenario, fue Atlético Grau, que empató 0 a 0 con Gremio.

El que no se guardó y habló sobre los sucedido fue el periodista deportivo Mr. Peet. Tras enterarse que Grau quedó en partida con el cuadro de Porto Alegre, solo atinó a lanzar dardos contra Alianza y qué ya no le hagan renegar. Esto, porque en el mismo lugar un equipo peruano sí pudo empatar con uno brasileño, a diferencia de los blanquiazules.

"Terminó Grau con Gremio. 0 a 0. Ya no me hagan hablar, hermanos. No me jo.. más la noche. Si a Grau le empató Gremio ¿Nosotros no podemos empatar con Sao Paulo? No me lo recuerdes más”, dijo el comunicador en uno de sus programas de la página A presión.

Mr. Peet comparó el empate de Grau y Gremio con la derrota de Alianza Lima ante Sao Paulo en Matute. Video: A presión

Como se sabe, Alianza Lima no pudo ganar de local y se complicó su situación en la Copa Libertadores. Pensando en los octavos de final, el equipo de La Victoria no logró sumar de local y ahora tendrá que jugarse dos partidos aparte ante Talleres de Córdoba de Argentinos y Libertad de Paraguay.

Alianza Lima vs Sao Paulo: Resultado de la fecha 04

La jornada cuatro de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2025 trajo consigo el duelo entre Alianza vs Sao Paulo. A la conclusión del encuentro, los paulistas lograron vencer por 2 a 0 a los locales en Matute. Los goles fueron del delantero brasileño, Andre Silva.

Tabla de posiciones Grupo D Libertadores

Con este resultado, las ubicaciones del Grupo D de la fase de grupos de las Copa Libertadores no cambiaron demasiado: Alianza se quedó con 4 puntos en el tercer lugar, mientras que Libertad podría asegurar su clasificación si gana este 8 de mayo.