Publican las duras palabras de Paolo Guerrero contra Bruno Pérez en Matute: "No jo..."

Alianza Lima perdió ante Cienciano por la jornada 11 del Torneo Apertura en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, el cual dejó muchas polémicas como lo que se registró sobre el final del partido. Paolo Guerrero fue uno de los protagonistas al reclamar airadamente al árbitro Bruno Pérez tras su expulsión.

El experimentado delantero peruano tuvo que abandonar el terreno de juego luego de recibir la doble tarjeta amarilla por protestar fuertemente contra el réferi cuando cobró el penal a favor del ‘Papá’. Días después del encuentro se revelaron las fuertes palabras que tuvo el ‘Depredador’.

¿Qué le dijo Paolo Guerrero al árbitro del Alianza Lima vs. Cienciano?

“CD-FPF incluyó en el proceso disciplinario a Paolo Guerrero luego de que Bruno Pérez indicara en su informe que el delantero ‘se acercó de forma prepotente y le indicó: no es penal, eso no es penal, no jodas, no es penal’”, indicó el periodista Kevin Pacheco en su cuenta de X (antes Twitter).

Cabe recordar que alrededor del minuto 90’, y tras revisar en el VAR, el réferi cobró una falta dentro del área blanquiazul en la cual Carlos Zambrano golpeó con el codo a Jimmy Valoyes. El zaguero del cuadro ‘íntimo’ afirmó que no fue intencional, pero el juez ordenó que se ejecute el penal; esto no le gustó para nada al goleador histórico de la selección peruana y se descontroló, mientras todos intentaban calmarlo.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima por el Torneo Apertura?

Luego de perder en Matute ante Cienciano por el Torneo Apertura, Alianza Lima enfrentará a Atlético Grau por la fecha 12, el próximo sábado 10 de mayo.