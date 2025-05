Tras antidoping de Ramiro Vaca: ¿Sporting Cristal puede pedir puntos del partido con Bolívar?

¡Sorpresa total! Ramiro Vaca, uno de los principales futbolistas de Bolívar, fue suspendido por la Conmebol debido a que dio positivo en el antidoping tras el partido contra Sporting Cristal. Ante ello, los hinchas se consultan si el cuadro celeste pedirá los puntos del compromiso ante la escuadra boliviana en la Copa Libertadores 2025.

Para empezar, la tabla no se movería debido a que el elenco de Paulo Autuori logró la victoria en el Estadio Nacional, aunque de ser posible beneficiaría al club de la Florida en la diferencia de goles. Sin embargo, siendo directos, es poco probable que la institución de Joel Raffo pida los puntos debido a que la sanción es únicamente para el futbolista implicado.

Esto último debido a que así lo indica el reglamento de la Conmebol en caso de suspensiones por dopaje. En primera instancia se castiga únicamente al jugador con una suspensión que puede variar, tal como pasó con Paolo Guerrero previo al Mundial 2018, donde la selección peruana no recibió ninguna pena. No obstante, si el caso pasa a mayores se indica la anulación de resultado, algo que no le conviene reclamar a Sporting Cristal debido a que ya tiene los tres puntos del encuentro.

Bolívar mandó comunicado sobre Ramiro Vaca

"Bolívar informa que ha sido notificado por la Conmebol sobre la suspensión provisional del jugador Ramiro Vaca Ponce por una supuesta infracción a la normativa antidopaje. El club ha iniciado de inmediato el proceso legal correspondiente y acompañará al jugador en todas las instancias previstas por la reglamentación vigente. Confiamos en que no ha consumido ninguna sustancia prohibida de manera voluntaria", indicó el cuadro boliviano previo a una nueva fecha de Copa Libertadores 2025.

El comunicado de Bolívar sobre Ramiro Vaca.

Tabla del Grupo G de la Copa Libertadores 2025

EQUIPOS PJ DG PUNTOS PALMEIRAS 4 5 12 CERRO 4 -1 4 SPORTING CRISTAL 4 -3 4 BOLÍVAR 4 -1 3

Esta fecha Sporting Cristal recibirá a Cerro Porteño y Bolívar visitará a Palmeiras.