Dinamarca avanza a semifinales de la Eurocopa tras eliminar a República Checa

Con el corazón en la mano, Dinamarca inscribió su nombre en las semifinales de la Eurocopa tras eliminar este sábado a República Checa en un partido electrizante. Ahora los daneses esperan al ganador de la llave Inglaterra vs Ucrania.

Dinamarca anotó en momentos claves y parecía que tenía el triunfo asegurado, pero los checos le pusieron difícil y lucharon hasta el final, aunque el tiempo no les alcanzó, pero sobre todo, porque en el arco danés estuvo posiblemente el que fue la figura de partido, el arquero Kasper Schmeichel .

68' ¡NOOOOOOOO! Poulsen no pude asegurar el tercero para Dinamarca

29' Se acerca Checa. Centro de pelota parada pero Kalas no consigue llegar a la pelota

19' Checa va en busca del empate. Un tiro de esquina que no pudo rematar Soucek

1' Rueda la pelota en el Olímpico de Baku. Dinamarca vs República Checa

Los Red and Whites ganaron el Campeonato de Europa en 1992, pero no han estado en esta fase de la competición desde 2004, han sido eliminados en la fase de grupos en 2012 y no lograron clasificarse para la final tanto en 2008 como en 2016.