Representante de Advíncula sobre Boca Juniors: "Ya tenemos un principio de acuerdo"

Horas claves en el futuro de Luis Advíncula , cuando se pensaba que todo estaba encaminado para que el lateral peruano se convierta en el nuevo fichaje de Boca Juniors , finalmente Rayo Vallecano logró ascender a La Liga de España y no permite decidir aún al buen 'Lucho'. Al respecto, el empresario del futbolista, Horacio Rossi , brindó detalles de cómo van las negociaciones.

En las últimas horas Rossi aseguró que el pase no está del todo cerrado y que si bien hay voluntad por parte del jugador, aún falta las negociaciones entre ambos clubes ya que Advíncula tiene contrato dos años más con Rayo. "En este tipo de transferencias los detalles terminan siendo complejos. No es un pase casi cerrado. Es verdad que hubo un avance y estamos en la fase en donde los clubes tienen que ponerse de acuerdo, pero no diría tan a la ligera que va a ser un pase casi seguro", señaló Rossi en Radio Colonia de Argentina.