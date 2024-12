Real Madrid se roba a Jardí, canterano del Barcelona

Real Madrid le dio un certero golpe al Barcelona este lunes, cuando se confirmó la información que había fichado a una estrella de las divisiones menores azulgranas. Los gigantes de España no solo juegan clásicos dentro del campo de fútbol.

El contrato de Jardí con los 'culés' venció el pasado 30 de junio y no hubo acuerdo para renovar, porque este ya tenía en sus manos una oferta del conjunto 'merengue', misma que terminó aceptando, según información que llega desde la madre patria.

Jaume Jardí vistiendo la azulgrana. Foto: Internet

Jardí había fichado por el Barça en la temporada 2016-2017, procedente del Reus. En cinco temporadas llegó a brillar en los equipos Sub 16 y Sub 19. Estuvo a punto de dar el salto al Barcelona B, pero por problemas con los dirigentes finalmente no se concretó.