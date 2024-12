Real Madrid quiere vender a Gareth Bale para concederle "capricho" a Carlo Ancelotti

Al 'Expreso de Cardiff' le queda un año de contrato y no está dispuesto a renunciar a los más de US$ 20 millones de su salario. Los dirigentes del Real Madrid están buscando venderlo hasta en menos de 18 millones de dólares para recuperar algo de lo invertido, no pagar su ficha y solventar el traspaso del pedido de 'Carletto'