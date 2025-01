Barcelona continúa vendiendo camisetas de Messi en sus tiendas oficiales - VIDEO

Lionel Messi ya no es más jugador del Barcelona y todo apunta que en breve se convertirá en refuerzo del PSG, sin embargo, el club azulgrana continúa haciendo negocio con el apellido del astro argentino.

Si bien es cierto que la 'Pulga' no es jugador del equipo catalán desde el 1 de julio de este año, una normativa legal llamada "sell off" permite promocionar productos de jugadores que ya no pertenecen al club durante un tiempo de 90 días.