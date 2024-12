Simeone defiende a Koeman previo al duelo con Barcelona

A pesar de la última goleada (0-3) que recibió el Barça ante el Benfica en la última jornada de Champions League, Simeone considera que los dirigidos por el holandés Ronald Koeman no perderán su fiel estilo de juego, ese mismo que en algún momento los llevó al éxito.

"Nos imaginamos tantas cosas que no sabemos qué va a suceder. El Barcelona tiene un estilo de jugar ligado al juego asociativo, a la presión y a jugar todo el tiempo en el campo rival, y eso lo ha llevado a grandes éxitos. No me imagino otro equipo", analizó el argentino.