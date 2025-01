Exfutbolista francés criticó duramente a Neymar por su bajo rendimiento

El rendimiento de Neymar , en la actual temporada, ha sido el más irregular desde que llegó al París Saint-Germain en agosto del 2017. En los últimos días, la prensa francesa viene criticando al brasileño por su estado físico y, el exfutbolista Eric Di Meco , no fue ajeno a los comentarios y dijo que el ex jugador del Barcelona debería ser suplente en los próximos partidos con el cuadro capitalino.

“Normalmente un tipo así debería estar en el banquillo. Pero en el fútbol de hoy tengo la impresión de que ya no es posible. Que alguien me explique por qué”, declaró el francés a RMC Sports.

Asimismo, considera que 'Ney' no está al nivel que todos seguidores del fútbol esperan y que debería recibir un llamado de atención para volver a marcar la diferencia en el PSG, que actualmente cuenta con Lionel Messi.

Luego, el ex lateral izquierdo internacional con la Selección de Francia en los años 80 y 90, también comentó nivel que mostró el '10' del equipo parisino en su último partido que disputó ante el Olympique de Marsella.

“No estaba en condiciones de jugar ante el Marsella. Lo encontré bajo muchas dificultades para acelerar el domingo, eso para mí no es racional. No puedes jugar al fútbol. Tiene un problema físico y cuando es el caso no se le tiene que poner de titular”, finalizó.