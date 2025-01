Kylian Mbappé y su dominio del español: ¿Guiño al Real Madrid o qué hay detrás?

Kylian Mbappé es la figura máxima del fútbol en la actualidad, el francés de 23 años se lució en el campo de juego con un golazo a los 94'+ para alegría de los asistentes al Parc des Princes. Pero además, luego del PSG vs Real Madrid el futbolista se animó a responder las preguntas de la prensa y 'Kiki' sorprendió a todos respondiendo en francés, inglés y español , precisamente este último idioma es de las pocas versiones que se la visto al jugador.

Detrás de este gesto de dominar el idioma hay una gran razón, todos piensan que es porque es un guiño al Real Madrid y su siguiente estadía pero lo cierto es que no hay nada de eso. De hecho, el francés no tiene decidido donde jugará la siguiente temporada así que pensar en España no está en los planes de Kylian Mbappé. En cambio, todo surge a partir de una ambición mayor del futbolista de apenas 23 años y uno de los mejores en el mundo.