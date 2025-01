Schwartzman elogia la llegada de Advíncula a Boca Juniors: "Es un muy buen '4'"

¡Le da el ok! El tenista argentino Diego Schwartzman , se olvidó por un momento de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para referirse a la llegada de Luis Advíncula a Boca Juniors , calificándolo como un gran lateral derecho que aportará mucho al equipo 'Xeneize'.

"A Advíncula lo he visto mucho en la selección peruana, a Zambrano también. Lo tenía de la selección, pero bueno, ya está hace un año en Boca”, resaltó para ATV.

"Soy enfermo de Boca, miles de veces me he levantado a las 4 de la mañana para ver un partido. Disfruto del tenis pero hay otras cosas que me gustan más. Daría todo por jugar en la Bombonera", señaló a TyC Sports.