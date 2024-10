Cristian Traverso explotó con dura crítica a Carlos Zambrano: "No merece jugar en Boca"

La llegada de Carlos Zambrano a Boca Juniors brindó satisfacción a los peruanos como a la ferviente hinchada 'Xeneixe', pero con el pasar de los meses el peruano no ha sabido acoplarse a las exigencias del club y no sostiene la titularidad como la tuvo en un inicio. Ante su mal momento, el ex defensa y figura de la institución Cristian Traverso no dudó en cuestionarlo.

El ex Boca Juniors, Cristian Traverso, no solo cuestionó a Carlos Zambrano sino también a otros jugadores que no están a la altura de lo que significa el club, mencionó el presente y accionar de Sebastián Villa, Edwin Cardona y Frank Fabra, quienes no han podido mostrar a plenitud su nivel en el conjunto 'azul y oro'.

Cristian Traverso criticó a Carlos Zambrano. (Foto: Composición Líbero)

Asimismo, disparó contra la dirigencia xeneize por permitirles hacer "lo que quieran". Esto ocurrió durante la transmisión del programa deportivo Superfútbol de TyC Sports en donde el ex futbolista es panelista.

"Hay jugadores que no merecen estar jugando en Boca. No porque nosotros nos creamos más de lo que fuimos, nosotros ya no existimos más. Ustedes representan hoy al fútbol de Boca y hoy es muy fácil llegar a Boca con este desconcierto", subrayó.

"Entonces, con la vara livianita le permitimos a Villa que haga lo que carajos se le canten las pelotas, a Cardona que haga lo que quiera, a Fabra que haga lo que quiera, a Zambrano que haga lo que quiera. Boca no es joda, muchachos", agregó.

¿Sebastián Villa fuera de Boca Juniors?

Asimismo, indicó que hay momentos para irse de Boca Juniors, en clara alusión a lo que viene ocurriendo con Sebastián Villa quien se ha negado a jugar por la institución argentina debido a que quiere que acepten la propuesta de un club europeo.

"Todo muy lindo, porque después saben qué hacemos, "yo me quiero ir a Europa". Entonces cuando baja el vicepresidente a decir: "Señores acá no se habla más de esto", así tiene que ser. Después hay momentos para querer irse pero no es este el momento porque no hay un mercado apetecible para ustedes", acotó.

Finalmente, indicó que si se tiene que jugársela por las divisiones menores que así se haga. "Yo sí tengo que jugármela con los pibes, lo hablé con los hinchas ayer. La gente quiere que se le juegue con los pibes, no importa. Se pierde pero son los pibes. Ellos te van a correr, te van a meter una patada se van a sacrificar y realmente eso es lo que quiere el hincha. Los que realmente entienden las cosas no son los ultras y van a perdonar quizás la transición y el momento", concluyó.

