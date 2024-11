Tevez: "Es el mejor River de la historia y Boca sigue ganando campeonatos"

Carlos Tevez es uno de los últimos referentes de Boca . El 'Apache' se retiró del fútbol profesional , pero no se pierde los partidos de su equipo de sus amores y dejó un mensaje que no gustó a los hinchas de River Plate.

"Sería muy malo de mi parte no decir que River juega mejor que Boca, pero no nos olvidemos que éste es el mejor River de la historia y Boca sigue ganando campeonatos", indicó Tevez a TyC Sports.

Luego agregó: "En la época dorada nuestra, River no ganaba campeonatos como nosotros ahora. Hay diferencias. Boca no tiene una idea clara hace mucho tiempo pero sigue ganando campeonatos. Obvio que la gente quiere la Libertadores, se hace muy difícil, y a medida que va pasando el tiempo todavía más difícil", finalizó.

Carlos Tevez confirmó que no piensa en regresar a jugar con la camiseta de Boca. "No creo, ya estoy afuera. Tampoco es que quiero eh, no cambió nada de la decisión que tomé hace 6 meses, no cambió mi pensamiento. Vi el partido del miércoles, estaba tranquilo y no sentía que tenía que estar ahi, lo disfruté como hincha. Doy gracias que ganamos en los penales por mis ex compañeros".