¡Le pincharon el globo! Huracán pudo vencer por 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera

Boca Juniors no se hizo fuerte en casa. Esta vez cayó 0-1 con Huracán en la fecha 5 de la Copa de la Liga Profesional, resultado que lo relegó en el cuarto puesto del Grupo B con 8 unidades. Un gol de Cóccaro (70') terminó con las ilusiones del Xeneize para encontrar el resultado en el Estadio La Bombonera.

El once confirmado de Boca Juniors

Ya no queda nada para el inicio del encuentro.

Romero sacó un pase largo para Orsini pero no pudo controlar bien la pelota.

Boca tiene la posesión pero por ahora no llega a tener una chance clara de gol.

Rojo no pudo salir de manera limpia por poco complica a la defensa de Boca.

Boca y Huracán están disputando la pelota en el medio campo. No hay claridad en ambos.

49' NO PUDO CONECTAR

51' NO LE CONECTÓ BIEN

Boca Juniors no tiene claridad para generar juego, sus salidas son muy predicibles.

Zevallos no supo controlar el cobro de lateral de Sández y no lograron conectar en la jugada.

El lateral peruano simuló una falta dentro del área pero el árbitro no compró.

Por medio de las bandas, el Xeneize no puede conseguir claridas y está perdiendo fácilmente las marcas.

Boca Juniors no pudo y cayó 0-1 ante Huracán.

