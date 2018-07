"¡Ricardo Gareca quédate!", el grito de los hinchas peruanos que el 'Tigre' no deje la selección

Ricardo Gareca terminó su contrato con la Blanquirroja y se despidió del Perú en la noche de este último martes 3 de julio rumbo a su país natal, Argentina, para reencontrarse con su familia y pasar sus vacaciones. El 'Tigre' pidió tiempo para poder pensar en lo que será su futuro y no descartó volver a dirigir a nuestra selección, aunque ha sido vinculado como opción para Colombia, Argentina y Ecuador.

A su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, Ricardo Gareca fue captado por muchos hinchas, quienes le imploraron que se que siga al mando de la selección peruana para la Copa América 2019 y el Mundial de Catar 2022.

"¡Ricardo Gareca quédate!, ¡Te queremos profe" ¡Gracias profe! ¡Gracias Gareca!", se puede escuchar en el video de América Televisión.

Tras escuchar el pedido de los hinchas, Ricardo Gareca expresó una total gratitud por los hinchas de la selección peruana: "Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por todo".

Sobre su continuidaden la selección peruana, Ricardo Gareca expresó lo siguiente:

"Negociaciones no hay porque pedí tiempo. Eso se le informó al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (Edwin Oviedo). Sí hubo una reunión con mi abogado. Hay una relación excelente con la Federación. Necesito tiempo para pensar. No voy a tomar una decisión hasta que no tenga el descanso necesario", señaló.

Hay muchas selecciones sudamericanas que se plantean como opción a Ricardo Gareca.