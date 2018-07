Las frases que dejó Ricardo Gareca tras finalizar vínculo con Perú

Al “Tigre” Gareca ya no le basta con clasificar a otro Mundial. Quiere la gloria. ¿Podrá en el Perú? Cada vez está más lejos... LíBERO analizó sus mejores frases.

1. “No se cumplió expectativa en la copa”: Perú respetó su forma de juego y sobresalió en actitud, estuvo a la altura de la exigencia, su imagen quedó bien parada, pero fue eliminada en la fase de grupos por su precaria definición.

2. “Con el fin de la Copa soy un técnico libre”: Su contrato venció en noviembre del 2017 pero con la clasificación se amplió hasta el Mundial. Quiere un descanso para decidir lo mejor aunque ayer dejó sensaciones extrañas.

3. “Pedí tiempo a la FPF pero optaré por lo mejor”: La selección no es más su prioridad. Por ende, analiza un abanico de propuestas y, como es lógico, ya no quiere volver a un Mundial para irse en primera ronda. Gareca quiere alcanzar la gloria.

4. “No acepté firmar hasta el año 2022”: Juan Carlos Oblitas, director deportivo, le sugirió renovar hasta el 2022. El “Tigre” no aceptó. “¿Cuatro años más? Los técnicos estamos sujetos a resultados, etc”. Gareca no aceptó más compromisos.

5. “El Perú me ha permitido crecer”: Con limitaciones que son harto conocidas, Ricardo Gareca en el Perú parecía a bordo de una montaña rusa. Vivió emociones que lo maduraron como entrenador.

6. “Logramos el objetivo que nos trazamos”: Cumplió la promesa que le hizo al Perú el día de su anuncio como técnico de la selección: la clasificación al Mundial luego de 36 largos años.

7. “Ya tenemos un terreno ganado”: No descarta la opción de continuar. En su evaluación considerará el conocimiento que tiene de los jugadores, del país y lo avanzado. El entorno debe ser favorable.

8. “Perú está muy equivocado”: Lo desilusiona que no exista una política seria para la resurrección del deporte. No duda que sea posible lograr objetivos, mira talento, pero no es suficiente. Teme por la informalidad.

9. “La decisión final pasa por lo personal”: Agradece que los futbolistas, sus pupilos que “mataron” por él, pidan que siga, pero en la balanza su familia y su decisión, pesarán más. Necesita que le prometan respeto a su trabajo y contrato así pierda.

10. “Me seduce dirigir a la Argentina”: Está en la baraja de posibilidades para dirigir a la selección de su país. Está ilusionado. Si prospera, pondrá condiciones para un largo plazo. Allá podrá soñar con el título mundial.