Cristofer Soto reveló que añora volver a Alianza Lima en un futuro

El delantero Cristofer Soto habló en exclusivo con Líbero sobre su presente en el fútbol profesional. Con 28 años, milita en el Unión Huaral, aunque tiene en mente retornar al club de sus amores: Alianza Lima.



El artillero agradeció a Unión Huaral por la oportunidad dada, considerando que este año retornó al fútbol tras salir de una lesión compleja como la rotura del talón de Aquiles.

PUEDES VER ¡EXCLUSIVA! Christian Adrianzén: "Quiero seguir la ruta de André Carrillo"



"Pude volver a jugar después de un año de para. Venía de una lesión complicada, de una rotura del talón de Aquiles. Ya recuperado al 100%, ganando minutos y buscando recuperar mi nivel", indicó inicialmente.



Soto, quien estuvo acompañado por su familia para Líbero, recordó que hubo un momento de su carrera que perdió un poco las esperanzas a raíz de unas propuestas que nunca se concretaron.



"A mi corta edad pude lograr muchas cosas, pero sucedieron factores que implicaron. El tema de madurez, no manejar bien los tiempos. Las propuestas de ir al extranjero y que no se concretaron me hicieron bajar los brazos. Llegué a cambiar de estado y empecé a remar de abajo de nuevo" , señaló.

Cristofer Soto reconoce que en algún momento de su carrera bajó los brazos, que se relajó, pero asegura que aún está a tiempo de alcanzar sus objetivos. #Tanque , el combate no terminó. pic.twitter.com/pMzDh1U3F1 — José Varela (@theatharis) 13 de julio de 2018

Finalmente, se acortó qué motivó su salida de Alianza Lima, club al cual, detalló, que quiere volver en un corto plazo.



"Factores como una propuesta para ir al extranjero y también el tema económico (...) En mi caso me sentí afectado porque no respetaron el trabajo que uno venía haciendo, lo quisieron menospreciar las personas que recién llegaron", sentenció.



Dato

Soto jugó en Alianza Lima en dos ocasiones: 2008 y del 2010-2012. En su última etapa anotó 8 goles.