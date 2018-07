Rinaldo Cruzado habló sobre lo que se le viene a Alianza Lima en el Apertura

Alianza Lima se sigue preparando para lo que será el reinicio del Torneo Apertura este fin de semana. El equipo dirigido por Pablo Bengoechea enfrentará, al igual que el resto, una seguidilla de partidos importantes y Rinaldo Cruzado -capitán de los 'blanquiazules'- está consciente de que deben hacer un buen trabajo para no perder el primer lugar del torneo.

"Considero que el grupo trabajó muy bien en este receso para afrontar esta seguidilla de partidos que se nos viene. Hoy en día lo más importante es que todos estemos bien físicamente para no tener problemas cuando nos toque jugar", fueron las primeras palabras de Rinaldo al canal televisivo Gol Perú, que estuvo presente en las últimas prácticas del cuadro de La Victoria.

Cabe mencionar que Alianza tendrá que enfrentar siete encuentros en 25 días. Esto es, sin duda alguna, muy agotador. Es por esa razón que Pablo Bengoechea anda preparando bien a sus 'pupilos' en la parte física. No hay ningún lesionado y es cuestión de semanas para que los nuevos refuerzos puedan jugar de manera competitiva.

"El hecho de que estemos punteros en estos momentos no cambia nada. El grupo está muy tranquilo, pero consciente que nos jugamos muchas cosas en muy corto tiempo. Por ahí muchas personas hablaron cosas que no sucedían dentro del plantel, seguramente lo hacían porque no se conseguían buenos resultados, sin embargo nosotros nos dedicamos a trabajar sin meternos de lo que se dice fuera y ahora seguimos en esa misma senda", culminó el volante nacional.

En el reinicio del Torneo Apertura, Alianza Lima enfrentará en casa a Comerciantes Unidos que no viene nada bien. El equipo de Cutervo necesita de manera urgente los puntos para poder aferrarse a primera división, ya que está luchando por la permanencia. Caso contrario el de Alianza, que necesita seguir ganando para meterse a los 'Play Off' de fin de año.