Aldo Miyashiro solicitó a Gremco el monto sincerado de la deuda de Universitario de Deportes

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el presentador de televisión, Aldo Miyashiro, publicó la misiva que fue dirigida hacia el Gerente General de Gremco, Bernhard Berendsohn, y el Gerente Legal, José Gamarra.

"Carta abierta de los hinchas. Firma creativamente, comparte con los que se quieran sumar y cambiemos todos juntos la historia de nuestro club #YDALETÚ #23deJulio", se lee en el tweet enviado.

Carta abierta de los hinchas.

Firma creativamente, comparte con los que se quieran sumar y cambiemos todos juntos la Historia de nuestro club.#YDALETÚ #23deJulio pic.twitter.com/RVLrjkXpl8 — AldoMiyashiro (@ElMiyashiro) 20 de julio de 2018

No obstante, la carta refiere lo siguiente: "Señores representantes de Gremco [...] en conformidad con las reuniones que hemos sostenido en sus oficinas y estando próximos a iniciar la campaña #YDALETÚ cuyo objetivo es recaudar fondos para pagar la deuda concursal del Club Universitario de Deportes, agradeceríamos que nos hagan llegar la información relativa al monto sincerado de la acreencia que tiene el club hacia su empresa. Las asociaciones colectivos e hinchas tenemos la voluntad de pagar y necesitamos llegar a un acuerdo público que defina un monto justo. Les pedimos la mayor prontitud posible, tenemos que dar anuncios relacionados a la campaña el día 23 de Julio [sic] e iniciar el trabajo de recaudación. Agradecemos nuevamente su atención y quedamos atentos a su respuesta. Durante estos días abriremos públicamente esta carta para sumar firmantes que quieran cambiar la historia de nuestro club".

El escrito lleva las firmas - además la de Miyashiro - de los exjugadores Jorge Amado Nunes, Rainer Torres, Jean Ferrari, José 'El Puma' Carranza y Juan Carlos 'El Ruso' Zubczuk, así como de algunas figuras como Andrés Wisse y Andrés Salas.

Recordemos que la campaña "Y dale tú" impulsado por Miyashiro el pasado 22 de mayo tiene como fin terminar con las deudas que aquejan al conjunto estudiantil desde la década de los noventas. La estrategia planteada es que cada hincha 'crema' aporte la suma de 30 soles mensuales durante 24 meses. La deuda ascendería alrededor de más de 550 millones de soles.