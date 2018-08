Presidente de Deportivo Municipal habló sobre el interés de Universitario en Pablo Lavandeira

Deportivo Municipal irá con todo por el título del Torneo Clausura y para eso deberán retener a una de sus máximas figuras: Pablo Lavandeira. Esto lo entiende muy bien el presidente del club, Óscar Vega, quien habló para Radio Ovación y dejó en claro que sí existe una propuesta de Universitario por el mediocentro uruguayo, pero será difícil que se vaya.

"No podemos negar que existe un acercamiento con la gente de Universitario y estamos manejando de manera interna este tema de Lavandeira. Sin embargo, por ahora, la expectativa del club difiere mucho de lo que la 'U' plantea", confesó el mandamás del conjunto 'Edil' sobre el centrocampista nacido en Uruguay.

Además, también dejó en claro que la propuesta de Universitario sí ha llegado de manera formal y es la única que tiene Deportivo Municipal por alguno de sus jugadores, pero no han aceptado nada. Están evaluando la posibilidad de la salida de Lavandeira. Por el momento, no hay nada confirmado al 100% y el uruguayo sigue siendo jugador del 'Echa Muni'.

"Es cierto que por Pablo hay algo formal por parte de la 'U', pero mal haría en decir que hayamos aceptado o estemos si quiera cerca de lo que ellos proponen. Para nosotros Lavandeira es un jugador muy importante y sin duda sería una gran baja para nuestro comando técnico".

También se dio un tiempo para hablar sobre José Manzaneda, quien fue ligado a Alianza Lima las últimas semanas. "Por José no tenemos ninguna propuesta formal. Hemos recibido comentarios, pero no estamos interesados en desprendernos del jugador, salvo que aparezca una súper propuesta. Pero, a esta hora del día, no hay nada de nada y el jugador está entrenando con Municipal".