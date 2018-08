Juan Diego Gutiérrez habló sobre posible vuelta a a Universitario

Juan Diego Gutiérrez ha manifestado que hubo conversaciones hasta hace poco con personas vinculadas a Universitario, club con el que mostró sus ganas de volver a Ate pero por ahora, no hay nada oficial.

"Hablé hace unos días con mi representante y, por lo que hemos conversado, tengo entendido que sí ha tenido conversaciones con la gente de la 'U' pero no ha habido nada concreto. También ha visto algunas opciones afuera aprovechando que está viajando y estoy a la espera de tener más noticias de mi futuro, pues ya falta poco para que se cierre el libro de pases", declaró Gutiérrez a Radio Ovación.

Tras no ser tomado en cuenta en Sport Boys, el extremo llegó a un acuerdo con el club rosado para rescindir contrato por lo que se encuentra actualmente como jugador libre: “El entrenador me llamó para decirme que no me iba a tener en cuenta. Le dije que no había problema y llegamos a un acuerdo para rescindir el contrato", detalló 'Guti'.

Actualmente, Universitario no pasa por un buen momento y Gutiérrez es consciente de ello: "La situación de la 'U' no implica que uno no quiera jugar ahí. A cualquier futbolista peruano le dices para jugar en la 'U' y va a querer ir corriendo, guste o no es el equipo más importante del medio. Viví una situación similar en 2015 que sacamos adelante, incluso terminamos clasificando a Sudamericana. La situación por la que están pasando es complicada y tienen que llegar jugadores para resolverla. Con esto no estoy diciendo que no esté capacitado, pero hay gente de afuera que no sabe en qué nivel físico me encuentro y eso le genera incertidumbre", argumentó Gutiérrez.

EL DATO

Juan Diego Gutiérrez tiene 26 y ha jugado en países como Dinamarca y Suecia. En Perú jugó en Universitario, San Martín y Sport Boys.